قال محمد محمد، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية والذين أدوا امتحان مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي خلال الفترة الصباحية، بلغ 11050 طالب وطالبة، بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.

وأضاف، خلال جولة تفقدية لعدد من لجان الامتحان بمدارس المحافظة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أنه بعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية، تبين أن الطلاب الذين أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا، بلغ عددهم 9802 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيا بلغ 1240، وعدد الطلاب المتغيبين عن الامتحان في الفترة الصباحية، كان 8 طلاب.

وأوضح القائم بأعمال وكيل الوزارة بالفيوم، أن نسبة أداء الامتحان في الفترة المسائية إلكترونيا، بلغت 100% بدخول جميع المدارس على النظام، وأن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الفيزياء، بلغ 903 طالب وطالبة، وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا 902 طالب وطالبة، وتغيب طالب واحد فقط عن الامتحان.