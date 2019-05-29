يحدث اليوم| "النواب" ينظر مشروع خطة التنمية.. ونهائي الدوري الأوروبي

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أفراح زملكاوية في حب الكونفيدرالية

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مصرع 23 شخصا وإصابة 15 آخرين بحادث مروري مروع في مالي

مصرع 23 شخصا وإصابة 15 آخرين بحادث مروري مروع في مالي

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