يحدث اليوم| "النواب" ينظر مشروع خطة التنمية.. ونهائي الدوري الأوروبي

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأربعاء، 29 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

"تشريعية النواب" تنظر مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2020/2019، وتناقش اللجنة أيضا مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2019، وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية ودار الإفتاء، كما تنظر قرار رئيس الجمهورية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لمصر 2018-2022، والموقع بتاريخ 2018/4/23.

المجلس الأوروأسيوي الأعلى يناقش إستراتيجية الاقتصاد الكلي

يعقد المجلس الاقتصادي الأوروأسيوي الأعلى اجتماعا لمناقشة التوجيهات الرئيسية لاستراتيجية الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء لعام 2019-2020، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة واسعة من الوثائق الأخرى المتعلقة بتحرير أسواق السلع والخدمات والتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، وذلك بمقر المجلس في نور سلطان.

لافروف يبدأ زيارة إلى جمهورية سلوفينيا

يبدأ وزير الخارجية الروسي سرجى لافروف زيارة إلى جمهورية سلوفينيا حيث يجتمع مع رئيس جمهورية سلوفينيا ورئيس الوزراء ويجري محادثات مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية هذه الدولة.

توقيع ومناقشة رواية (بيت الحرير)

يقيم مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية حفل توقيع ومناقشة رواية (بيت الحرير) الصادرة عن دار الشروق للكاتب الروائي علاء خالد في تمام الساعة التاسعة مساء .

علي الحجار في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك حفل الموسيقى العربية مع الفنان علي الحجار، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءً .

نهائي الدوري الأوروبي

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى (تشيلسي وآرسنال) في نهائي الدوري الأوروبي، وذلك في تمام الساعة التاساعة مساء.

مباراة "ذوب آهن أصفهان والنصر" في بطولة دوري أبطال آسيا

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (ذوب آهن اصفهان والنصر) وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء .

قصر ثقافة نعمان عاشور بمدينة ميت غمر يقيم ورشة تلوين للأطفال

يقيم قصر ثقافة نعمان عاشور بمدينة ميت غمر ورشة تلوين للأطفال في الحادية عشر صباحا مقر القصر، وينظم قصر ثقافة نجيب سرور بقرية أخطاب مركز أجا احتفالية بعنوان (أبطال العاشر من رمضان) في التاسعة مساء بمقر القصر.