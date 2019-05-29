طلاب أولى ثانوي بأسيوط يؤدون امتحان التاريخ بـ"التابلت"دون شكاوى

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بأسيوط، اليوم، امتحان مادة التاريخ بالنظام الإلكتروني دون شكاوى.

وتابع صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، لجان الإمتحان وذلك للوقوف على مدى انضباط العمل باللجان حل أي مشاكل التي قد تطرأ خلال فترة الامتحان سواء أمام الطلاب أو المعلمين.

واطمأن وكيل وزارة التعليم، على انضباط لجان الامتحانات، ومدى توافر الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

وقال إن جميع المدارس المقرر لها أداء الإمتحان بالمنظومة الإليكترونية أدت الامتحان بـ"التابلت"، موضحا أن عدد المدارس التي تؤدي الامتحان بالنظام الإلكتروني بلغت 84 مدرسة من إجمالي 105 مدارس.

وأشار إلى أن الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

يشار إلى أن 21 ألفًا و307 طلاب وطالبات يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوي في 105 مدارس على مستوى المحافظة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018 - 2019.