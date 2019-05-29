طلاب أولى ثانوي بأسيوط يؤدون امتحان التاريخ بـ"التابلت"دون شكاوى

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أفراح زملكاوية في حب الكونفيدرالية

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روحاني: زمن المقاومة بالحجارة انتهى.. فلسطين ترد على الصواريخ بالمثل

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