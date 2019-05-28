أبدى طلاب الصف الأول الثانوى سعادتهم بامتحان مادة الفيزياء الذى أدوه صباح اليوم، ضمن مواد امتحان شهر مايو الذى يتم بنظام النجاح والرسوب.

حيث أدى طلاب 1700 مدرسة مكتملة البنية التكنولوجية الامتحان إلكترونياً، بينما خاض طلاب 500 مدرسة الامتحان ورقياً بنظامه المتبع فى الأعوام الماضية.

وأكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوى لـ«الوطن» سهولة الامتحان ووضوح أسئلته، فيما اشتكى عدد قليل من ضيق الوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة.

وتباينت ردود فعل الطلاب حول تفاعلهم مع التابلت أثناء أداء الامتحان، ففى الوقت الذى أشاد فيه عدد كبير من الطلاب بسهولة التعامل مع التابلت والوصول لمنصة الامتحانات بدون مشاكل تقنية أو مساعدة من مسئولى الدعم الفنى الموجودين داخل المقرات الامتحانية، اشتكى البعض الآخر من عدم تفاعل قلم التابلت معهم أثناء الإجابة عن الأسئلة، بالإضافة لتسجيل الخروج «إجبارى» عكس رغبة الطالب، الأمر الذى دفعهم للاستعانة بمسئولى الدعم الفنى لإنهاء الأزمة.

واشتكى عدد من أولياء الأمور، عبر صفحات التعليم على السوشيال ميديا، من تسريب امتحان الفيزياء «لايف» منذ اللحظات الأولى لبدء الامتحان وحتى انتهائه، مطالبين المسئولين فى وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لتحجيم تلك الظاهرة التى وصفوها بأنها مستمرة منذ اليوم الأول للامتحانات.

الامتحان إلكترونى بنسبة 100% فى أسوان.. و«تعليم الدقهلية»: 37 ألف طالب امتحنوا الفيزياء على "التابلت"

وفى أسوان وصلت نسبة المدارس الممتحنة إلكترونياً إلى 100%، على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة. وقال الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن الطلاب أدوا امتحان الفيزياء إلكترونياً، وسط استقرار وهدوء، لافتاً إلى أن المديريات والإدارات التعليمية كثفت جهودها لمتابعة سير الامتحان، وشدد على جميع المدارس بالتنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، ويُسمح للطالب بدخول اللجنة بالكتاب المدرسى فقط.

وفى البحيرة، أكد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وصول نسبة الأداء الإلكترونى فى سابع أيام الامتحانات إلى 88%، مشيراً إلى الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات وتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، وقال إن إجمالى عدد الطلاب المنتظمين المتقدمين لأداء الامتحان بلغ 24376 طالباً وطالبة خلال الفترة الصباحية بعدد 100 مدرسة، ليصبح إجمالى عدد المدارس التى شهدت الامتحان إلكترونياً 89 مدرسة و11 مدرسة جرى أداء الامتحان بها ورقياً، وشهدت تلك الفترة غياب 26 طالباً وطالبة عن الامتحان، بواقع 23 طالباً فى الإلكترونى و3 فى الورقى.

وشهدت امتحانات الصف الأول الثانوى بالقليوبية ارتفاع نسبة المدارس التى أدت الامتحان إلكترونياً على جهاز التابلت إلى 85% من مدارس المحافظة بعد أن كانت النسبة 77%، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الفيزياء على التابلت. وأوضح طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن ارتفاع النسبة يعود إلى تدارك المشاكل التقنية ببعض المدارس، فى محاولة للوصول إلى أعلى نسبة فى أداء الامتحانات عن طريق التابلت بالتنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجى بالإدارات المختلفة، مشيراً إلى أن 39 ألفاً و252 طالباً يؤدون امتحانات أولى ثانوى فى 12 إدارة تعليمية.

تداول امتحان النحو لـ"أدبى الأزهر" على صفحات التواصل بعد دقائق من بدء اللجنة.. وطلاب أسيوط: الامتحان جاء من الكتاب المدرسى

وتباينت آراء طلاب الصف الأول الثانوى بأسيوط حول أسئلة امتحان مادة الفيزياء، فمنهم من يرى أنها مباشرة وجاءت من خلال الكتاب المدرسى، بينما ذكر آخرون أن الأسئلة معقدة وصعب فهمها، كما أن جهاز التابلت معقد والكتابة عليه بطيئة. وأكدت «نيرة. ر»، طالبة بمدرسة «خديجة يوسف» الثانوية بنات، أن الامتحان بسيط وبعض الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسى، بينما أكدت الطالبة «وفاء. م» أن الامتحان صعب جداً وطويل، كما أن الكتابة على التابلت بطيئة والوقت لا يكفى.

واشتكى طلاب الدقهلية من طول الامتحان الورقى لمادة الفيزياء، وأنه كان يحتاج للمزيد من الوقت للإجابة عن جميع الأسئلة، وتباينت ردود فعل طالبات مدرسة الثانوية بنات بالمنصورة، اللاتى امتحنّ الفيزياء إلكترونياً، حول الأسئلة، واشتكت الطالبات من وجود أسئلة تحتاج إلى تفكير طويل، وينتهى وقت السؤال قبل الإجابة عليه، ويتم الانتقال للسؤال التالى، فيما أكد عدد من الطلاب أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة سبق أن تدربوا عليها، فيما قال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن 98 ٪ من مدارس المحافظة أدت الامتحان إلكترونياً، حيث أدى ٤٣ ألفاً و٤٩٥ طالباً وطالبة بالصف الأول الثانوى امتحان الفيزياء، منهم ٣٧ ألفاً و٦٧٨ طالباً وطالبة، أدوا الامتحان إلكترونياً، و٥٨١٧ طالباً وطالبة أدوه ورقياً.

وقال صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد المدارس التى تؤدى الامتحان بالنظام الإلكترونى بلغ 84 مدرسة من إجمالى 105 مدارس، مشيراً إلى أن الامتحانات تجرى على فترتين، الفترة الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل، والفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوى سوف يؤدون بعد غد الامتحان فى مادة التاريخ على فترتين، صباحية لطلاب المدارس الحكومية، ومسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

فى سياق متصل، أدى طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية اليوم امتحان مادة النحو، وتداولت جروبات خاصة بطلاب الثانوية الأزهرية عدداً من الصور لامتحان المنطق الذى يمتحن فيه الطلاب عقب بدء اللجنة بـ35 دقيقة، حيث نشرت صفحة على «فيس بوك» تُدعى «Sofia Adam» صوراً لامتحان بوكلت فى النحو، وقالت الصفحة إنه الامتحان الذى يؤديه الطلاب الآن، وتفاعل عدد من الحسابات لطلاب داخل اللجان مطالبين بسرعة نشر الإجابات، ونشر البعض الإجابات لمساعدة الطلاب.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 طالباً وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالباً فى القسم الأدبى، و51887 طالباً فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالباً بمعهد العلوم الإسلامية.