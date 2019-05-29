أصيب اليوم الأربعاء، 15 شخص نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق الصعيد الزراعي بزمام مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

كان اللواء مجدي عامر مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، وربع نقل، علي الطريق الزراعي مصر أسوان بمركز بني مزار، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخص بينهم 5 سيدات، ومعظمهم من مركز مغاغة وقرى العباسية وأبا البلد وبلهاسة.

وقد جري نقل جميع المصابين إلي مستشفى مغاغة لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن معظمهم مصاب بسحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الإرتجاج، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق، ورجحت التحريات الأولية، أن سبب التصادم التخطي الخاطئ، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.