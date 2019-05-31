تحدث الدكتور مجدي يعقوب، عن تأسيسه مركز ومستشفى عالمي لجراحة القلب بأسوان، قائلا إن سلسلة الأمل بدأت منذ 20 عاما، بعد أن شاهد معاناة أطفال كثيرة وهي معاني، خصوصا في مصر والبلاد العربية والدول الأفريقية: "سلسلة الأمل كبرت وكبرت لأنها سلسلة من الناس اللي بيفكروا بنفس الطريقة، إننا شايفين المعاناة الكبيرة من الأطفال في بلدان كثيرة، والحاجة الوحيدة اللي نقدر نعملها إننا نؤسس مراكز علمية وعلاجية، وتدريبية في هذه البلاد كي تقلل الألم مع مرور الوقت، وتزود العلم، كي يستفاد الأطفال منها".

وأضاف يعقوب، خلال لقائه ببرنامج "صباح العربية"، على شاشة "العربية"، أنه في وقت تدريبه بالقصر العيني بمصر كان يشاهد معاناة الأطفال من أمراض القلب، وخصوصا التشوهات الخلقية، والحمى الروماتزمية، وكانوا يعانون حتى الوفاة، موضحا أنه اختار مدينة أسوان لتأسيس مركز ومستشفى عالمي لجراحة القلب هناك لبعدها عن القاهرة "الأطفال اللي كانوا بييجوا من أسوان للقاهرة علشان يتعالجوا كانوا يصلون بحالة يرثى لها، وأغلبهم لا يعيش، ولذلك قررنا نروح لأسوان، لأنها كانت مهملة، ودلوقتي أسوان الناس بتروحلها من كل مكان بمصر وأمريكا وبلدان عربية، وأفريقية".

وشرح مجدي يعقوب أن مركز جراحة القلب بأسوان يدرب الأطباء والممرضين والفنيين والعلماء، موضحا أنه حريص على علاج الأطفال بمساواة كاملة، بغض النظر عن شكلهم أو ديانتهم أو لونهم أو وضعهم المادي.

وشدد يعقوب على أن المركز لا يكلف المرضى أي ماديات، والمركز حريص على المساواة التامة، ومتوسط العملية الواحدة التي تكلف من 50 ألف لـ100 ألف دولار، تكلف في المركز 7000 دولار، والقلب الصناعي يكلف 200 ألف دولار، ولكن كل تلك العمليات بدون مقابل.