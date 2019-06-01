ملخص الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل السهام المارقة

شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل السهام المارقة تطورا كبيرا في أحداث المسلسل حيث واصلت المقامة بقيادة "عمار" والذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة عملياتها ضد الجماعة الإرهابية وأرض الخلافة.

ينجح "حذيفة" والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، في إنقاذ "أم أبي" والتي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد قبل أن تقوم بأحد العمليات الانتحارية لأرض الخلافة وتفجر نفسها وسط جماعة من الشيعة على حد قولهم.

يحاول "طلحة" والذي يجسد دوره الفنان وليد فواز حماية صديقة "حذيفة" من بطش الجماعة والتي وضعته عليه كجاسوس ليفتش وراءه ويكتشف أسراره.

يغادر "حذيفة" أرض الخلافة برفقة زوجته وبنته، وترفض "أم أبي" السفر معه، ويطلقها قبل أن يهرب من أرض الخلافة.