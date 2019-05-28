شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "السهام المارقة"، تطور كبير في الأحداث، حيث تفاجئ "عمار" ويجسد دوره الفنان شريف سلامة، بانضمام شقيقه إلى الجماعة المتطرفة، بعدما عاد عن أفكارها، وهو ما أحزنه كثيرا، وحاول إقناعه بتركها والعودة إلى والده.

يبدأ "طلحة"، الفنان وليد فواز، بابتزاز "مريم"، الفنانة شيري عادل، بعدما علم حقيقتها وأنها مازالت على المسيحية ولم تدخل الإسلام، ويهددها بالإبلاغ عنها في حالة عدم طاعته.

يواصل "عمار" عملياته مع المقاومة ضد أرض الخلافة والجماعة المتطرفة، ويتفاجئ بإبلاغ "حذيفة"، الفنان هاني عادل، عنه، بأنه يريد أن يجعله أحد قادة المقاومة معه، وينجح في الإفلات من تلك الواقعة.

ويواصل "عمار" محاولاته لانضمام "حذيفة" إلى رجال المقاومة، ويقنعه أنه يحتاجه لتصوير عملياتهم.