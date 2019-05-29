السهام المارقة الحلقة 24: عمار يواصل إفشال عمليات الجماعة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل السهام المارقة تطورا كبيرا في الأحداث، إذ واصلت الجماعة العمل من أجل القبض على عناصر المقاومة، بعد عمليات القتل والتخريب، التي قاموا بها في أرض الخلافة، ويواصل "عمار" والذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة إفشالها.

يحاول "عمار" نقل أخيه إلى الحدود، محاولة منه لإقناعه بالهرب من أرض الخلافة، والعودة إلى أهله، ليواصل عملياته ضد الجماعة المتطرفة.

تفشل "مريم" والتي تجسد دورها الفنان شيري عادل في إقناع ابنها بالهروب من أرض الخلافة، والتي اكتشفت أنه أصبح منصاعا لأفكار وتعليمات الجماعة من صغره.

تحاول "مريم" الهرب من أرض الخلافة، وتتواصل مع أحد الأشخاص الذي يساعدون في تهريب المواطنين من على الحدود.