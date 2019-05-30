شهدت الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل السهام المارقة تطورا كبيرا في الأحداث، حيث نجحت الجماعة في القبض على أحد عناصر المقاومة، وتعمل على تعذيبه للإدلاء بأسماء زملائه، ويحاول "عمار" والذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة مساعدته، ويطلب منه رجل "المقاومة" قتله قبل أي يدلي بأي معلومة، وينفذ له طلبه.

يقرر "عمار" إلغاء فكرة المقاومة بعد مقتل "بلال" أحد عناصرها، محاولة منه على الحفاظ على حياة الأفراد، وعدم خسارة أي فرد جديد.

يقرر "حذيفة" والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل الهرب من أرض الخلافة مع زوجته وابنته، ويعمل على أن اصطحاب "أم أبي" والذي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد معه، وترفض بشكل قاطع.