السهام المارقة الحلقة 22: "ابن مريم" يتطرف دينيا ويكشف سر أمه

تطورت أحداث مسلسل "السهام المارقة"، خلال أحداث الحلقة 22، إذ أبلغت "أم أبي" والتي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد عن زوجها "حذيفة"، الذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، بعدما علمت أنه من جلب رسومات "ميكي ماوس" إلى ابنها، وتذهب للقائد "عمار"، الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة.

يبدأ "عمار" بالتحدث مع "حذيفة" ويحاول أن يجعله واحد من رجال المقاومة التي يشكلها لإسقاط أرض الخلافة، بعدما كانت سببا في مقتل زوجته.

يواصل "عمار" عمل رسومات "يسقط الخوارج" في أرجاء أرض الخلافة، ويبدأ بمعاقبة الضباط في عدم قدرتهم على ضبط الفاعل، كنوع من الانتقام لزوجته، والسير على مبادئ المقاومة.

يبدأ ابن "مريم"، التي تجسد دورها الفنانة شيري عادل، بالتطرف دينيا ويتبع قوانين ومبادئ الجماعة، ويفشي سر أمه ويقول لزوجها إنها ما زالت على الدين المسيحي.

يحاول "حذيفة" إقناع "أم أبي" في التخلي عن أفكار ومبادئ أرض الخلافة، وإقناعها أن كل تلك المفاهيم خاطئة، وترفض بشكل قاطع، ويواصل الضغط عليها.