شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، مساء أمس، نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاحتفال بليلة القدر الذي أقامته مديرية أوقاف قنا بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي.

حضر الاحتفال اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والأستاذ الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، والعميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، والنائب عبدالسلام الشيخ، عضو مجلس النواب، وفضيلة الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير منطقة قنا الأزهرية، وفضيلة الشيخ مصطفى الصغير، مدير عام منطقة الوعظ بقنا، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية وعدد كبير من أبناء المحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ أحمد عبدالحافظ، أعقبها كلمة فضيلة الشيخ مصطفى الصغير عن فضل شهر رمضان الكريم وما يحمله من فضائل متعددة من بينها ليلة القدر هذه الليلة المباركة، التي اتصلت فيها السماء بالأرض بنزول الملائكة، فهي خير من ألف شهر وحث الحاضرين على اغتنامها بالاجتهاد في العمل والذكر.

كما تحدث فضيلة الشيخ محمد الطراوي عن فضائل ليلة القدر وعظمتها وفضل إحياؤها بالذكر والدعاء والاستغفار، داعيا إلى ضرورة استثمار واغتنام فضل تلك الليلة المباركة والاجتهاد في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم للتقرب إلى الله بالمزيد من الطاعات والأعمال الصالحة.