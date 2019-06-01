نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، في استرداد تنازلات عن الكفالات البنكية لنحو 57 عاملا مصريا يعملون في لبنان، وقيمتها 57 ألف دولار، أي ما يوازي مليون جنيه مصري تقريبا، وذلك خلال أبريل 2019.

وفي السياق نفسه، قال المستشار العمالي بلبنان عادل يوسف، إن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يحملها على العامل مما يشكل عبئا جديدًا على العامل، موضحا أن هذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وناشد المستشار العمالي، العمالة المصرية التي لم تستلم التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها، بالتوجه لمكتب التمثيل العمالي لاستلامها.

وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي بلبنان وفر 57 فرصة عمل خارجية، منوها أنه جرى حل 40 شكوى للعمالة المصرية بالطرق الودية، وذلك من إجمالي 51 شكوى، مضيفا أنه يجري دراسة 11 شكوى، كما عمل المكتب 12 زيارة ميدانية منها 7 للمصالح الحكومية، وواحدة لمنشأة خاصة، فضلا عن 4 لقاءات مع الجالية المصرية لحل مشكلاتها.