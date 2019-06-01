للسفر قبل العيد.. خطوات حجز تذاكر القطارات "أون لاين"

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، والذي يحرص البعض على قضائه وسط الأهل والعائلة والأصدقاء، ويحرص المغتربون على الحصول على أكبر قدر من الإجازات للعودة إلى أسرهم، خاصة بمحافظات الأقاليم.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، تستعرض كيفية حجز تذاكر القطارات "أون لاين" والاطلاع على المقاعد المتاحة، إذا كنت تستعد للسفر قبل العيد على النحو التالي:

يمكنك تحميل التطبيق من هنــــا للأندرويد، ومن هنـــــا للـ"IOS".

1- اختيار تسجيل مستخدم جديد.

2- إدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة واختيار كلمة المرور، وتحديد الاسم ورقم البطاقة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني.

3- مراعاة الموافقة على الشروط والأحكام قبل إنشاء الحجز.

4- يتيح التطبيق الاستعلام عن أسعار القطارات والمواعيد والمقاعد المتاحة، والحجز بموجب بطاقة ائتمانية صادرة عن أى بنك، ويتوجه الراكب الذي يحجز من خلال هذا التطبيق على مقعده بالقطار مباشرة، كما ينبغي أن يكون الراكب معه بطاقة الرقم القومي الحاجز بموجبها والبطاقة الائتمانية ويتم تغريمه في حال عدم توافرهما ومحاسبته باعتباره متهربًا من شراء التذكرة.

كما يتيح التطبيق للمستخدم عرض جميع درجات القطارات من وإلى المحطات ومواعيد القيام والوصول، كما يمكن معرفة محطات الوقوف التي سيمر عليها القطار، كما يوفر "الأبليكشن" عددًا من أرقام الاستعلامات التي يمكن أن يحتاجها الراكب، مثل الخط الساخن لاستعلامات سكك حديد مصر، ورقم استعلامات القطارات.