تنشر "الوطن" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد للعام الدراسي 2018/2019، وذلك برقم الجلوس.

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.55% وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمدرسة الزهور، الإعدادية بنات.

وأعلن المحافظ، أن نسبة النجاح زادت عن 2015 التي كانت 52% وجرى رفعها ولم يتدخل في النسبة هذا العام.

وأكد أن تعليم ببورسعيد أصبح نموذجا يحتذى به من قبل باقي محافظات الجمهورية وله السبق في العديد من القضايا الهامة ويعتبر ذلك ترجمة صادقة للمجهود الضخم المبذول من تعليم بورسعيد على مدار أعوام سابقة.

وأثنى على مجهود مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، موجها الشكر لكل قيادات التعليم ومعلمي بورسعيد، مشيدا بمجهود رئيس كنترول الشهادة الإعدادية هذا العام.

وأوضح أن الدولة المصرية تسير في طريق التميز الدولي وبحاجة إلى مختلف المهن وليست الشهادات والأعمال الإدارية ويجب على الطلاب أن ينظروا للمستقبل وحاجة الدولة إلى الفنيين.

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