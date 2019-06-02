الحلقة 27 من قمر هادي.. فيروز تعاني من سرطان في الدم

تبدأ الحلقة 27 من مسلسل قمر هادي بيسرا اللوزي وهي تخبر هادي أبو المكارم الذي يؤدي دوره هاني سلامة بأنها ميرال أخت رامز صديقه الذي ألقى جثته في البحر حين مات إثر جرعة مخدرات زائدة أعطاها له هادي في إحدى الخروجات.

تتذكر ميرال الموقف وهي تجلس بجانب إياد وهو يسأل هادي عن رامز ولا يخبره ثم تتذكر خطتها وبعدها ذكراها مع فليب وهو يتعامل مع الدكتور مؤنس ليأخد منه عقار وبعدها يخبر فليب ميرال بحادث هادي وأن ابنته ماتت ويخبرها أنه لا يريدها أن تفعل شيئا قبل أن يقول لها ويطمئنها أنه "هيجيب لها حق أخوها"، فيبيع العقار لميرال الذي كانت تضعه لهادي عند وجوده معها، فتعترف له أنها كانت تعطي له الدواء لتشويش أفكاره.

ويذهب إياد لهادي فيقول له "هادي انت صاحب عمري فيقول له كيف كنت تعامل صاحب عمرك فيقول له إنه تسبب فيما وصلت له رزان لأنها أدمنت حباية قمر التي يبيعها، ويتذكر هادي أبيه الذي قام بتدليله ويقول ليته كان قاسيا فما كنت وصلت لهذا".

ويظهر أن مريم التي تؤدي داليا مصطفى كانت تعلم أن هادي قتل رامز، وتواجه عصام أبو المكارم أنه أناني، وتتحدث سمر وعديلة خالتها التي تؤدي دورها هالة فاخر عن عرابي أنه يحب سمر ثم عن هادي.

ويذهب هادي لعبدالجليل وهنا ابنته ويقسم لهم أنه لم يقتل رامز وإنما مات بـ"جرعة قاتلة" فيسأله من أعطاه المخدرات، وبعدها يفكرون كيف سيتعامل مع فليب.

ويذهب عرابي لسمر ويأخذها لأبيها رجاء "رشاد الشامي" وتطلب منه سمر أن يعود معها للمنزل ويرفض رجاء ويتمسك بالوجود في المسجد.

ويخبر هادي هنا أنه يرى في أعينها الشر، وتنتهي الحلقة بطيبب فيروز وهو يخبر مريم "داليا مصطفى" أنها تعاني من سرطان في الدم.

" قمر هادى"، بطولة هانى سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزى، محسن محيى الدين، نورهان، مريم حسن، هادى الجيار، حمزة العيلى، مؤمن نور، هاجر عفيفى، محمد علاء، عزوز عادل، هايدى رفعت، كريم سرور، ياسمين ورحاب عرفة، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سرينجي.