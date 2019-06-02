استقبل المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، الدكتور رضا الشرقاوي، المشرف على البرنامج التدريبي بنطاق المحافظة، لمناقشة تنفيذ البرنامج التدريبي لمطبقي المبيدات، من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين مديرية الزراعة بدمياط، والمعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO".

وشدد وكيل الزراعة بدمياط، خلال اللقاء على رغبته في تكثيف الدورات التدريبية ضمن البرنامج بما له من مردود إيجابي على تنمية وتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة، وزيادة الوعي لدى المشتغلين بمجال تطبيق المبيدات الزراعية.