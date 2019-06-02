استقبلت هيئة ميناء دمياط، خلال 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، وغادر سفينة حاويات، و6 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، و16 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1316 طن قمح في حين غادر 841 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44923 من البضائع العامة منها 99 سيارة نقل محملة بـ4957 طن قمح.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 147723، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57012 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 663 طن رمل، و6000 طن يوريا، و6818 طن فوسفات، و1500 طن علف، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 618 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 361 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1740 حاوية مكافئة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16309 طن حديد، و9000 طن كسب صويا، و1224 طن خشب، و11637 طن ذرة، و5059 طن زيت، و8445 طن خردة.