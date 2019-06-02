16 يونيو.. بدء استقبال الطالبات للالتحاق بمدارس المتفوقين في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" للعام الدراسي الجديد 2019/2020، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري حتى الأربعاء 26 يونيو من ذات الشهر.

ووجه المحافظ، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بضرورة الاستعداد لاستلام ومراجعة وتجميع استمارات الطلاب بالمديرية على أن تعقد الاختبارات التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة يومي الأربعاء والخميس الموافق 24 و 25 يوليو 2019 بكل سهولة ويسر وحل أي مشاكل أو معوقات أمام أبنائنا الطلاب المتفوقين.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت الشروط الواجب توافرها في الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي خلال العام 2018/2019م.

والمتقدمون للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" هم:

- لا يقل مجموع درجات الطالب عن 274.5 درجة بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي.

- يشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادة واحدة على الأقل من مواد "اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم".

- ألا يقل مجموع درجات الطالب عن 266 درجة بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي.

- يشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد "اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم".