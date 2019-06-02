رفض الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة ما حدث مع للطالبة ضحية التبول اللاإرادي بامتحان كلية الآداب، التي رفض رئيس اللجنة ذهابها للحمام.

وقال رئيس جامعة المنصورة، للطالبة في لقاء معها اليوم، "أنت زي بنتي وأنا أشعر كأب قبل أن أكون رئيسًا للجامعة أن الموقف غير مقبول إهدارًا كرامة أي طالب بالجامعة أو التعسف معه وحقك القانوني محفوظ".

واستقبل رئيس الجامعة الطالبة بمكتبه، بحسب بيان صادر عنه، بعد توجيه الدعوة لها لدعمها معنويا بعد الموقف الذى تعرضت له من أحد أعضاء هيئة التدريس "رئيس اللجنة".

وأكد رئيس الجامعة، خلال اللقاء، أن رغبته في هذا اللقاء لتقديم الدعم نفسيا ومعنويا وطمأنتها أن التحقيق سيسير بشفافية بما يضمن حقها بالكامل مشيرا أنه فور علمه بالواقعة أحال الموضوع للتحقيق الفوري مع منع عضو هيئة التدريس من أعمال المراقبة والامتحانات.

وأوضح عبد الباسط أن قانون تنظيم الجامعات المصرية نظم حقوق وواجبات الطلاب أثناء إجراء الامتحانات، وأنه لم تصدر أي تعليمات بمنع الطلاب من دخول الحمام وهناك إجراءات تتبع بتفتيش الحمامات وتفتيش الطالب أو مرافقة الطالب من أحد المراقبين لمنع الغش لكن رغبته في قضاء حاجته أمر طبيعي ولا يمكن منعه.

وذكر أن التعليمات الخاصة بعدم خروج الطلاب قبل نصف الوقت المقصود منها خروج الطالب نهائيا من اللجنة بورقة الأسئلة لمنع تسريب الامتحان وهذا متبع بكل الامتحانات سواء بالمدارس أو الجامعات.