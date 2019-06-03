مواعيد صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات.. العريش الأولى والسلوم الأخيرة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد صلاة الفطر في محافظات مصر المختلفة، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية، التي أجراها علماء المعهد.

ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر كالتالي:

ستكون مدينتي طابا والعريش أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و6 دقائق.

أما في محافظتي القاهرة والجيزة ستكون الصلاة في الساعة الخامسة و19 دقيقة.

وفي محافظة الإسكندرية ستكون صلاة العيد في الساعة الخامسة و21 دقيقة.

سكان مدينتي بورسعيد وشرم الشيخ سيؤدون الصلاة في الساعة الخامسة و12 دقيقة.

فيما يحين موعد الصلاة في السويس وحلايب في الساعة الخامسة و14 دقيقة.

وفي مناطق الطور والإسماعيلية ودمياط تأتي صلاة عيد الفطر في الساعة الخامسة و13 دقيقة.

صلاة عيد الفطر في مدينة سانت كاترين يأتي موعدها في الساعة الخامسة و11 دقيقة.

وفي دمنهور موعد صلاة العيد في الساعة الخامسة و20 دقيقة، وفي شبين الكوم في الساعة الخامسة و 19 دقيقة.

فيما يحل موعد الصلاة في كل من طنطا - بنها - كفر الشيخ في الساعة الخامسة و18 دقيقة، وفي المنصورة وشلاتين في الساعة الخامسة و16 دقيقة، وفي الزقازيق في الساعة الخامسة و17 دقيقة.

أما في محافظتي الفيوم وقنا، فسيكون موعد صلاة عيد الفطر في الساعة الخامسة و22 دقيقة، وفي الخامسة و21 دقيقة في بني سويف.

وفي الساعة الخامسة و25 دقيقة في ستكون صلاة العيد في محافظات (المنيا - أسيوط - أسوان - سوهاج)، وسيؤدي سكان مدينة أبو سمبل الصلاة في الساعة الخامسة و34 دقيقة.

وفي مرسى مطروح في الخامسة و32 دقيقة، وستكون الصلاة في مدينة الغردقة في الساعة الخامسة و 15 دقيقة، وفي الخارجة في الساعة الخامسة و33 دقيقة.

وفي محافظتي الإسماعيلية ودمياط ستكوت الصلاة في الساعة الخامسة و13 دقيقة وفي نوبيع في الخامسة و8 دقائق.

فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و40 دقيقة.