ما حكم من صلى التراويح الليلة وكان غدا أول أيام عيد الفطر؟

قال الدكتور شوقي عبد اللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، إن من يصلي التراويح الليلة، يؤجر عليها، حتى وإن ثبت أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بعد صلاة المغرب، اليوم، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1440 هـ، ليكون غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء (5 يونيو 2019) هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبعد إعلان مفتي الجمهورية بقليل، كشفت مصادر، عن أنه سيتم متابعة استطلاع هلال شهر شوال 1440 هـ، من عدمه عقب صلاة العشاء.

وأضاف عبد اللطيف لـ"الوطن"، أن فعل الخيرات والازدياد من عمل الخير مطلوب، ومن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، فمن صلى التراويح الليلة يؤجر عليها كاملة، حتى وإن كان غدا أول أيام عيد الفطر.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن من لم يصل التراويح الليلة، فلا وزر عليه على الإطلاق.