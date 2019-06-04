حظك اليوم برج الحوت

تتصف أنثى برج الحوت بإنها شديدة الحساسية والتي تعد واحدة من عيوبها، أما رجل الحوت يعجب كثيرا بالجمال.

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري مما يجعلك اليوم تميل للعصبية ويعرضك لضغوط مع المحيطين بك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بمعالجة أخطائك.. حاول أن تتصرف بلباقة وكما ينتظر منك الآخرون.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.