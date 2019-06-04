يتميز مواليد برج الدلو بقدرته الكبيرة على التواصل بالمحيطين به ببراعة، أما أنثى الدلو تتعامل بعفوية مع الآخرين.

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي أن تثبت وجودك في كل مكان تتواجد فيه.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع عطارد في منزل الحب ويساعدك ذلك على إصلاح علاقاتك وقد تحصل على الحب والاهتمام ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو رياض الخولي، ويوافق تاريخ ميلاده 29 يناير.