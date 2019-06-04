شهدت أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل "حدوتة مرة"، أحداث مثيرة، حيث اكتشفت "جميلة"، ابنة الطبيب النفسي رياض عزيز أن "مروة" هي والدتها الحقيقية ولها شقيقة أخرى تعيش مع طارق التميمي، وأن والدتهما باعتهما في الصغر، بسبب الفقر والاحتياج.

فيما يواجه أحمد أيضا والده نبيل أبو المكارم بحقيقة نسبه بعد أن اكتشف أنه ابن رجل الأعمال على الحلوجي من علاقة غير شرعية مع "مُرة"، وتكتشتف "ماجدة" زوجته خداعه والكذب عليها بسبب عدم الإنجاب.

وتكشف تحريات الشرطة أن مروة ظهرت في إحدى كاميرات المراقبة بصحبة السجل المدني قبل مقتله بيوم واحد، وبلاغ آخر قدمته إحدى المشرفات على الملجأ، الذي كانت تديره "مروة"، وتكتشف فيه سر تجارتها في الأطفال وبيعهم لرجال أعمال مقابل الحصول على أموال ومزايا أخرى.

فيما تخطط "مروة" للهروب خارج مصر بمساعدة "عماد" المحامي، ويطالبها "نبيل أبوالمكارم" بدفع المبلغ المتفق عليه مقابل إخراجها من السجن بعد أن خسر ابنه وزوجته.

مسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبدالرازق، وعبد الرحمن أبوزهرة، ومجدي كامل، ومحمد شاهين، وسلمى أبوضيف، وهاجر أحمد، ويذاع عبر قنوات "النهار، القاهرة والناس، وLPC".