تبدأ الحلقة 29 من مسلسل قمر هادي، باختطاف عصام أبوالمكارم وعارف الذي يؤدي دوره محمد عزمي، ويقتله فليب في تهديده لإيجاد تركيبة قمر.

ويتحدث هادي، الذي يؤدي دوره هاني سلامة إلى عصام أبوالمكارم، ليعرف منه كل حاجة فيقول له إنه سيخبره لكن يجب أن يعطيه سر تركيبة "حباية قمر".

ويتذكر عصام اتفاقه مع فيليب حي دخل عليه فليب المعرض وهو يحمل أسلحة مع رجاله لتهديده، واتفاق عصام مع الطبيب لتدبير جثة طفلة لتكون جثة فيروز، بعد أن سمع عن حادث راح ضحيته أطفال شوارع، فطلب من الطبيب جثة الأصغر لإنقاذ حياة ابنة أخيه، وخطة رجاء لتدبر إماما للصلاة، وإصلاح السيارة التي وقعت في الحادث.

ويذهب للاطمئنان على ابنته فيروز، ويعطيه التشخيص النهائي لحالة فيروز، التي يتضح أنها لديها نوع نادر من السرطان، وفي المرسم، توجد سارة وهنا بنات عبد الجليل، وتنتهي الحلقة بعبد الجليل وهو يخبر هادي أنه قتل ابنه.

"قمر هادي"، بطولة هانى سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزى، محسن محيى الدين، نورهان، مريم حسن، هادى الجيار، حمزة العيلى، مؤمن نور، هاجر عفيفى، محمد علاء، عزوز عادل، هايدى رفعت، كريم سرور، ياسمين ورحاب عرفة، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سرينجي.