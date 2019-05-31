كشف الدكتور مجدي يعقوب عن سبب اختياره لتخصص جراحة القلب.

وقال يعقوب: "كان عمري 6 أو 7 سنوات، وكان والدي طبيب جراح وينتقل من مكان لآخر بمصر، وأخته الصغيرة جالها حمى روماتزمية وضيق في الصمام وتوفت وكان عمرها 23 عاما، وبعد إنجابها لطفل، وكنت صغيرا ومش فاهم اللي بيحصل، بس والدي جاله انهيار عصبي، وقالي في علم جديد اسمه جراحة القلب وكان ممكن الصمام ده يتفتح وتعيش، فقولت عاوز أبقى جراح قلب، فوالدي قالي أهدى شوية، أنت مش مستعد تبقى كدا، وكانت تلك المأساة لها أثر كبير، وزي ما عمتي ضاعت وسابت طفل صغير ده بيحصل حتى الآن".

وعن رغبته في أن تتحول قصة حياته لعمل درامي كي تكون حافز لشباب الوطن العربي، تحدث مجدي يعقوب خلال لقائه ببرنامج "صباح العربية"، على شاشة "العربية"، قائلا: "أنا إنسان بسيط لكن كنت مؤمن إنه شخص واحد يقدر يشتغل ليل نهار إذا مؤمن بالرسالة، وبيسعدني جدا لما بروح مكان في العالم ألاقي شباب يقولو أنا دخلت كلية الطب لما سمعت عنك، أو ألاقي حد يقابلني صدفة يقولي أنت عملتلي عملية لما كان عمري 3 أيام، ومثل تلك المواقف تعطيني سعادة أكثر من الجوائز والألقاب، لما تشوف إنسان مكانش هيبقى موجود إلا بالعلم والعمل".

وأضاف يعقوب أن للسعادة تأثيرها الكبير على القلب وإطالة العمر، والحزن يؤثر على العمر وصحة الإنسان، "السعادة بتطول العمر والحزن بيقصر العمر".