مجدي يعقوب: ننشئ مركز لجراحة القلب بجوار الهرم 5 أضعاف مستشفى أسوان

شدد الدكتور مجدي يعقوب، على أن مركز ومستشفى جراحة القلب بأسوان تدار وتنجح بالتبرعات من جميع أنحاء العالم، حيث يذهب 95% من التبرعات للمرضى، كاشفا أن المركز يتوسع الآن وأصبح مركزا عالميا، ولكن التوسع الأكبر سيكون في القاهرة، ويوجد تصميم جديد من مجموعة من أكبر مهندسي العالم العربي وأوروبا، ومن المقرر أن يكون المبنى الجديد بجوار الهرم، وهو أكبر وأوسع من مركز أسوان بـ 5 مرات.

وأضاف يعقوب، خلال لقائه ببرنامج "صباح العربية"، على شاشة "العربية"، أنه هناك مشروعات أخرى في رواندا، وموزمبيق، ولكن المركز الأكبر بالقاهرة، وسيبدأ بناءه في شهر أكتوبر المقبل.

وتابع يعقوب أنه جاري التعاون مع الدول العربية، وهناك أطباء وكفاءات بالدول العربية كبيرة، ولكن يجب أن يكون هم مراكز يتدربون بها، لافتا إلى نتائج عمليات مركز ومستشفى جراحة القلب بأسوان مثل أكبر المراكز العالمي، والمراكز العالمية يفخرون بهذا المركز.

ولفت يعقوب إلى أن جرحات انعاكس الشرايين، تتم مرة أو مرتين على الأكثر في المراكز الكبرى بالعالم، ولكن في مركز أسوان تتم 3 جراحات منها يوميا، وبنتائج باهرة.