تستمر حتى الآن عمليات تفريغ حمولة السيارة المُحملة بتنك والتى تحمل 50 طن غاز سائل تابع لشركة "إنتر لاين"، قادمة من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، على الطريق الدولي الساحلي، أمام قرى بر بحري.

ويقضى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ليلة عيد الفطر المبارك على رأس فريق عملية رفع شاحنة الغاز بالبرلس في موقع حادث انقلاب الشاحنة يرافقه اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر الحاج علي مدير إدارة الأمن الوطني، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، والدكتور محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، ومحمد محجوب، رئيس مدينة برج البرلس، واللواء علي الكفراوي، مساعد مدير أمن كفرالشيخ لفرقة الحامول، والدكتور أحمد الجنزوري، رئيس مرفق الإسعاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال مصدر مسؤول لـ"الوطن"، إنه يجرى الآن عملية تربيط التنك المُنقلب بـ"الوايرات" حتى يتسنى للأوناش رفعه وتفريغ باقى حمولته بحذر حتى لا ينفجر ويؤدي لحدوث خسائر، وتم الانتهاء من تفريغ قرابة ثلثه ويجرى تربيطه لرفعه تمهيداً لتفريغ باقى حملوته قبل رفعه من على الطريق.

ومن المقرر أن تقوم معدات المنطقة الشمالية العسكرية ووزارة البترول ستبدأ في رفع سيارة مُحملة بتنك يحمل 50 طن غاز سائل عقب الانتهاء من التفريغ.

ووصلت عدد من الأوناش إلى مكان انقلاب السيارة، فضلا عن تزويد الإنارة لسرعة رفع السيارة، كما تم الدفع بعدد من معدات محافظة كفر الشيخ، كما تواجدت قيادات كفر الشيخ على رأسها المحافظ اللواء إسماعيل عبدالحميد طه، ومدير الأمن والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.

وحركت وزارة البترول تنكا، لتفريغ حمولة التنك المنقلب، فضلا عن وصول أوناش لرفعه، مشيرا إلى تحرك فرق مرورية لتسيير حركة الطريق الدولي، كما حركت المنطقه الشمالية العسكرية، ونشا بحمولة 110 أطنان وآخر بحمولة 80 طنا وآخر بحمولة 40 طنا، إلى موقع انقلاب سيارة مُحملة بتنك جاز سائل.

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على التواصل مع وزارة البترول، التي حركت تنكا آخر، لتفريغ السيارة المقلوبة من حمولة الغاز، فيما حركت الشركة التي تتبعها السيارة تنكا آخر.

وانقلبت سيارة مُحملة بتنك جاز سائل تابع لشركة "إنتر لاين"، قادمة من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، على الطريق الدولي الساحلي أمام قرى بر بحري.

وذكر مصدر مسؤول أن السيارة كانت في طريقها من الإسكندرية إلى مصنع تعبئة الغاز ببلطيم وانقلبت، وتم الدفع بعدد من الأوناش وتنك احتياطى، لتفريغ حمولة التنك المنقلب.