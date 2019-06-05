أدى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة الاستاد الرياضى بمدينة دمنهور.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء تاج الدين مدير الأمن الوطنى، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وعبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام، وحازم الأشمونى السكرتير المساعد، والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وأعضاء مجلس النواب،

وتناولت خطبة العيد التى ألقاها الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف، فضل الثواب الكبير الذى أعده الله عز وجل للصائمين، ليتوج كل صائم عمله وقيامه وصيامه فى رمضان بفرحة العيد، مؤكدا أن الأعياد فرصة للتسامح والعفو وصلة الأرحام والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين، مشيراً إلى أهمية صلة الأرحام وإدخال الفرحة والسرور على الجميع وخاصة الفقراء والمحتاجين.

وقدم المحافظ، التهنئة للمصلين بحلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن سعادته لمشاركتهم فرحة العيد ووجوده وسط هذا العدد الهائل من المصلين من أبنائه بنطاق المحافظة، وعقب انتهاء صلاة العيد توجه المحافظ، لمكتبه بديوان عام المحافظة، لاستقبال المهنئين بالعيد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.