قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن الله عز وجل أمرنا أن نحتفل بهذا اليوم الطيب المبارك، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل بهذا اليوم، وكيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يحتفلون بعيد الفطر المبارك.

وأضاف الفقي، في خطبة العيد التي ألقاها بساحة مسجد الاستاد الرياضي بعاصمة كفر الشيخ، أن المتأمل لسيرته صلى الله عليه وسلم يجد أن برنامجا، يتكون من ثلاث مراحل كان يحرص عليه رسول الله، المرحلة الأولى لقد كان صلى الله عليه وسلم يصل الرحم وهو في ذلك ينفذ ما أمره الله عز وجل به "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" ثم يترجم لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول في الحديث الشريف "من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة".

تابع وكيل وزارة الأوقاف: "إسلامنا الحنيف يأمرنا بالمودة والرحمة، فبالمودة والرحمة نستطيع أن نقيم مجتمعا إسلاميا من سماته التعاون من أجل البر والتقوى ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان))، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنه، نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فالإنسان الذي يحب أخاه المسلم يكون تحت ظل الرحمن يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه".

أوضح أن المرحلة الثانية هى العفو والصفح، والعافين عن الناس هم أهل الفضل الذين ينطلقون سراعا إلى الجنة فيقال لهم من أنتم وما كان فضلكم فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا غفرنا فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين، والمرحلة الثالثة، إكرامه لليتيم فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ولد يتيما يبين لنا خير البيوت عند الله فيقول "خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم وشر البيوت بيت فيه يتيم مهان كأن هذا البيت الذي فيه يتيم مكرم مسجد عند الله عز وجل ترفرف عليه السكينة وترفرف عليه الملائكة بأجنحة من نور".

أكد الفقي أن الأعياد شرعت للفرح والابتهاح وإدخال السرور على قلوب الناس، مقدماً التهنئة لأبناء محافظة كفر الشيخ بعيد الفطر المبارك، كما قدم التهنئة لرجال لقوات المسلحة والشرطة والرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيا لمصر الاستقرار والهدوء والاستمرار والريادة، مؤكداً أن أخلاق رمضان يجب أن تستمر معنا، فمدرسة الصوم تعلمنا منها الصبر وتهذيب النفوس وترويضها والعطف على المساكين والفقراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، وكافة قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية خلال أداء صلاة العيد فى ساحة مسجد الاستاد بعاصمة المحافظة، وسط المئات من أبناء كفر الشيخ.