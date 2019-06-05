شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية مواطني العاصمة بنها أداء صلاة عيد الفطر يرافقه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية والدكتور عواد أحمد السكرتير العام واللواء محمد السعدني السكرتير العام المساعد وجميع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ومن جانبه وجَّه المحافظ التهنئة لجموع الشعب المصري عامة، وأبناء القليوبية خاصة بمناسبة العيد المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن ناحية أخرى، أكد إمام مسجد ناصر ببنها أنه من رسائل العيد أن المؤمن في هذا اليوم لا ينبغي أن يكون مسرفا أو مبذرا، حيث إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، مشيرا أيضا إلى أن الله عز وجل حث المؤمنين على العطاء في سبيل الله، كما يجب على المؤمن أن يداوم على طاعة الله وعلى عبادته، فرب رمضان هو رب باقية السنة.

واختتم الإمام خطبته بالدعاء لمصر، داعيا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، مؤكدا أن الذين يقومون بالأعمال الإرهابية لا دين لهم.

وعقب أداء شعائر الصلاة حرص المواطنون على تهنئة بعيد المحافظ بالعيد وسط سعادة غامرة بتواجده وسطهم وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.