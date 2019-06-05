بين القاهرة والإسكندرية.. 3 مساجد صلى فيها السيسي العيد خلال 5 أعوام

بين 3 مساجد اعتاد الرئيس عبدالفتاح السيسي تأدية صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، فكانت البداية مع مسجد السيدة صفية بصلاح سالم، والذي أدى به صلاة عيد الأضحى عقب توليه الحكم في العام 2014، ثم توالت الصلوات بين مسجدين أساسين وهما المشير طنطاوي بالتجمع الخامس ومحمد كُريم بالإسكندرية.

في عام 2015، افتتح مسجد المشير طنطناوي بمنطقة التجمع الخامس، أنشأته القوات المسلحة المصرية، وأطلقت عليه اسم المشير طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام السابق للقوات المسلحة، تخليدًا لدوره الوطني في تاريخ مصر، وفي العام نفسه أدى به الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الفطر، وأمّ المصلين الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، كما أدى به أيضًا صلاة عيد الاضحى المبارك في نفس العام.

وفي العام التالي اتجه الرئيس عبدالفتاح السيسي للصلاة بمسجد محمد كُريم بمنطقة رأس التين في الإسكندرية، ليؤدي به صلاة عيد الفطر المبارك، وهو المسجد الذي بناه المهندس المعماري الإيطالي ماريو روسي، كمصلى لقصر رأس التين، وذلك وفق موقع "أرشيف مصر"، المختص بنقل التراث، ويرجع المسجد إلى شخصية القائد محمد كريم، حاكم سابق لمدينة الإسكندرية عينه مراد بك، ومن أبرز مواقفه التي يذكر بها في التاريخ رفضه تسليم الإسكندرية لنابليون بونابرت، قائد جيش الحملة الفرنسية.

وتوالت صلوات الرئيس عبدالفتاح السيسي بين المسجدين، فحينما يؤدي صلاة عيد الفطر في واحد منهم يكون الآخر ملاذه لأداء صلاة عيد الأضحى إلا أنه في عام 2017 أدى صلاة العيدين بمسجد محمد كُريم في الإسكندرية.

واليوم، أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي، واتجه بد ذلك إلى مركز المنارة ليكرم عددًا من أسر شهداء ومصابي العمليات خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

يذكر أن مسجد محمد كُريم افتتح في 27 نوفمبر 1953 وهو مجاور لقصر رأس التين، وصنع تمثال له وتم وضعه في حديقة الخالدين، ويتميز المسجد بوجود مدخل بديع، فيه ثلاثة أبواب، ورفعت جدرانه على شكل مستطيل الهيئة، ومئذنة المسجد، مبتكرة في شكلها، فقد صممت المئذنة طويلة في البداية، على طراز مئذنة جامع ابراهيم القائد، لتشبه منارات السفن، ولكن جرى تقصيرها فيما بعد حتى لا يختلط الأمر على السفن، لتصمم فيما بعد على طراز العمارة الهندية.