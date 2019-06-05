أفاد موقع "آي 24" الإسرائيلي، بأنّ رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس تعيين أيوب قرا سفيرا لإسرائيل في مصر، موضحًا أنّ هذا جاء بعد عدم وضع وزير الاتصالات الإسرائيلي في مكان مضمون في قائمة الليكود للكنيست الـ21، لذلك انخفضت احتمالات دخول قرا إلى الكنيست.

ونقل الموقع عن القناة الثانية الإسرائيلية، أنّ رئيس الحكومة يدرس تعيين وزير الأمن الداخلي الحالي جلعاد أردان سفيرًا لإسرائيل في الأمم المتحدة، بعد إنهاء داني دانون فترة ولايته.

وذكرت القناة الثانية أنّ أردان أجرى الأحد الماضي اجتماعا سريا مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبيت، حتى يفحص معه إمكانية الموافقة على تعيينات سياسية خلال حكومة انتقالية، وقال له مندلبيت إنّ الأمر ممكن وأنّ الحكومة الانتقالية يمكنها المصادقة على التعيين بشكل استثنائي، إذ إنّ ولاية دانون تنتهي، وإسرائيل ستبقى في حكومة انتقالية لفترة أطول من المعتاد.