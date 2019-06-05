تشارك وزارة الأوقاف بـ1200 مدرسة علمية وقرآنية في أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية هذا العام، وتنطلق الدراسة في هذه المدارس السبت 18 شوال 1440هـ الموافق 22 يونيو 2019، وتستمر حتى الخميس 28 ذي الحجة 1440هـ الموافق 29 أغسطس 2019، ويتم تخصيص يوم في الأسبوع في المدارس العلمية لتدريس المفاهيم والقيم الأخلاقية في ضوء كتاب حديث الروح.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنّ واعظات الأوقاف يشاركن في المدارس العلمية والقرآنية للفتيات والسيدات بالمساجد الكبرى للمرة الأولى هذا العام، وتبدأ جميع المساجد المشاركة في المشروع الإعلان عن ذلك في مكان بارز وتسجيل الراغبين في تسجيل أسمائهم من النشء والشباب والفتيات من جميع المراحل التعليمية: "الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية"، بداية من السبت 11 شوال 1440هـ الموافق 15 يونيو 2019.

وشددت الوزارة في بيانها على جميع المديريات بسرعة الإعداد اللازم لبدء أنشطة هذه المدارس بكل جدية واهتمام بالغ، وموافاة الوزارة بكل ما يتم في هذا الشأن، وتكليف رؤساء أقسام الإرشاد في المديريات والإدارات بالإشراف الكامل على المدارس العلمية، ورؤساء أقسام شؤون القرآن على مستوى المديريات والإدارات بالإشراف الكامل على المدارس القرآنية، على أنّ يكون ذلك كله تحت الإشراف الكامل لمديري المديريات والإدارات ومن خلالهم.