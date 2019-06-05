الجويلي: الرحلات المباشرة من صربيا للقاهرة تشجع السياحة من البلقان

سفير مصر في صربيا، وسفير صربيا في مصر، ومدير عام امن شركة اير صربيا، ومديرة مكتب المطار بهيئة تنشيط السياحة لدي وصول اول رحلة صباح اليوم

صرح عمرو الجويلي سفير مصر في صربيا، إنّ أول رحلة مباشرة بين بلجراد والقاهرة وصلت فجر اليوم، بعد انقطاع نحو 13 عاما، تتويجا لجهد ترويجي على مدار العام والنصف الماضي، من خلال تلبية دعوة مشاركة مصر كضيف شرف في الدورة المقبلة لمعرض بلجراد السياحي في فبراير 2020، وعدد كبير من الأنشطة الثقافية التي أبرزت مكانة مصر الحضارية المولع بها شعوب البلقان بشكل عام، وصربيا بشكل خاص.

الجويلي: التطور يبشر بتنوع المقصد السياحي المصري من البلقان ليشمل الثقافة والمؤتمرات

وقال الجويلي إنّ استئناف الطيران المباشر بين العاصمتين بعد طول انقطاع، يبشر بنقلة نوعية في السياحة الوافدة من كامل منطقة البلقان، لتشمل السياحة الثقافية والمؤتمرية، بعدما كادت تقتصر على السياحة للشاطئية.

وأضاف سفير مصر في صربيا أنّ خط الطيران المباشر سيكون له أثر على تعزيز حركة التجارة، بما في ذلك شحن البضائع لاحقا وتدفق دوائر الأعمال، مبرزا أهمية استثمار الفرصة لترسيخ مكانة مطار القاهرة كمركز جوي أفريقي، إذ يعد حاليا النقطة الوحيدة في القارة التي تسير خطوط إير صربيا طيران مباشر إليها.

وأشاد جويلي بالجهد الكبير الذي بذلته سلطة الطيران المدني برئاسة الطيار سامح حفني، لتيسير الخط الجديد، والاستقبال الرحب من قبل هيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف، للرحلة الأولى التي كان على متنها أيضا سفير صربيا لدى مصر يوجوسلاف فوكادينوفيتش، ومدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان ساشا بوديروزا، في تنسيق يعكس تكامل منظومة العمل الوطني لتشجيع حركة السياحة والطيران الدولي إلى مصر.

حفل إطلاق كبير في صربيا

وجاءت الرحلة الأولي إلى القاهرة في أعقاب حفل الإطلاق الرسمي لخط الطيران المباشر بين القاهرة وبلجراد، ضمن عدد محدود من الوجهات الجديدة لشركة الطيران الصربية Air Serbia، أعلنها رئيس الشركة "دنكان نايسميث، بحضور نائب رئيسة الوزراء وزير السياحة والتجارة والاتصالات "راسيم ليايتش"، الذي أعرب عن أمله في أنّ تخدم تلك الخطوط المباشرة السياحة في الاتجاهين، وأنّ تسهل حركة التجارة ونقل البضائع، بما يعزز العلاقات الثنائية.

وأبرز الجويلي أنّه بتسيير أول رحلة مباشرة بين العاصمتين، أصبحت القاهرة المحطة الأفريقية الوحيدة التي تصل إليها الشركات الصربية، وبلجراد العاصمة الوحيدة في غرب البلقان التي تقلع منها رحلات مباشرة إلى القاهرة.

وخصصت الاحتفالية في بلجراد عرض صور تضمن مراكز الجذب السياحي في مصر، بمشاهد للحضارات الفرعونية والإسلامية، إضافة إلى مصر الحديثة، وهو ما حاز على إعجاب الحاضرين.

ووصلت إلى مطار القاهرة فجر اليوم، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الصربية المباشرة بين بلجراد والقاهرة، بعد توقف لأكثر من 13 عاما، ووصلت الرحلة وعلى متنها، سفير مصر لدى صربيا، وسفير صربيا لدى القاهرة، وعدد آخر من المدعوين من قبل الشركة.

وبعد تسيير الخط الجديد تصبح القاهرة هي المحطة الوحيدة في أفريقيا التي تصل إليها خطوط الطيران الصربية، إذ يعمل الخط الجديد على ترسيخ مكانة القاهرة كمركز جوي إقليمي في أفريقيا، وترسيخ مكانة مصر كواجهة رئيسية للسياحة للبلقان بشكل خاص وجنوب وشرق أوروبا بشكل عام.

وقال وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربي راسيم لجاجيتش، إنّ الخطوة من المتوقع أنّ تعزز حركة التجارة والبضائع بين البلدين، ما يساعد على تعزيز العلاقات الثنائية.

السياحة بمحافظة البحر الأحمر

وفي فبراير الماضي، شاركت محافظة البحر الأحمر في المعرض السياحي في صربيا، بوفد من شركات السياحة والمستثمرين برئاسة المحافظ اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بالتنسيق الكامل وبرنامج مكثف أعده السفير عمرو الجويلي سفير مصر في بلجراد، وكانت المشاركة الأولى لفنادق البحر الأحمر في المعرض الصربي.

وتم استنئاف طيران إير صربيا إلى شرم الشيخ في أعياد الميلاد بعد توقفها 6 سنوات، وسبقها استئناف الرحلات إلى الغردقة في الصيف، وأعلنت السفارة المصرية في صربيا أنّ عدد التأشيرات التي أصدرتها ارتفع بنسبة 176% خلال العام 2018، موضحة أنّها ستواصل تنظيم العديد من الأنشطة السياحية الترويجية خلال العام الحالي.

وتنشر "الوطن" صورا خاصة لفعاليات استئناف الطيران ووصول سفير مصر في صربيا، وسفير صربيا في مصر، ومدير عام أمن شركة إير صربيا، ومديرة مكتب المطار في هيئة تنشيط السياحة اليوم للقاهرة على متن أول رحلة، والتي وصلت بصالة 3 مبنى ركاب 1 في مطار القاهرة.