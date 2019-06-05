"ماتتصورش وشفيق يا راجل".. ثنائي "عش المجانين" يغادران مسرح الدنيا

توفي صباح اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك النجم المسرحي محمد نجم الذي ينتظره الجميع في كل عيد على شاشة التليفزيون ليقضون أوقات سعيدة سواء بمسرحية "عش المجانين" أو "مطلوب غبي فورا"، أو غيرها من المسرحيات الكوميدية، التي أثرت فى وجدان الجمهور.

ويشاء القدر أن ترحل أمس، الفنانة ناهد حسين، شقيقة الفنانة رجاء حسين، والتي شاركت مع نجم في مسرحية "عش المجانين"، حيث لعبت دور نوال، ليفتقد الجمهور اثنين من أعمدة المسرح في يوم واحد.

وكانت الفنانة رجاء حسين، أكدت أن شقيقتها الفنانة ناهد، توفت مساء أمس، مضيفة أن جثمان الراحلة شيع صباح اليوم، أول أيام عيد الفطر المبارك، في مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، ودفنت بمقابر العائلة بالبساتين.

ولحق الثنائي نجم وناهد بأبطال "عش المجانين" وهم الفنان حسن عابدين والذي توفي عام 1989، ومظهر أبو النجا الذى توفي عام 2017، ولكن تبقي إفيهات المسرحية خالدة فى آذهان الجميع، كـ"شفيق يا راجل وعبد ربه"، وغيرها من الإفيهات الشهيرة.

نجم ظهر في بداياته بمسرحية "موزة و3 سكاكين"، في العام 1968، وفي العام 1970 لعب أول بطولة مطلقة على المسرح من خلال مسرحية "حاجة تلخبط"، ومن مسرحياته التي كانت حديث الجماهير واستقرت في التاريخ الكوميدي المسرحي مسرحيات "عش المجانين" و"البلدوزر"، و"اعقل يا مجنون"، و"عبده يتحدى رامبو"، و"النمر".