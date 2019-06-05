توفى نجم الكوميديا، الفنان محمد نجم، اليوم، عن عمر يناهز 75 عاماً، بعد صراع مع المرض، دخل على إثره فى غيبوبة قبل يومين، ليغيب عن عالمنا واحد من نجوم «مسرحيات العيد»، صاحب «عش المجانين»، التى ردد فيها جملته الشهيرة: «شفيق يا راجل».

كان «نجم» قد تعرض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، واكتشف الأطباء إصابته بجلطة دماغية، وتم حجزه فى العناية المركزة. وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل، بعد صلاة عصر اليوم، فى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بمشاركة أفراد عائلته، فيما غاب أبناء الوسط الفنى، حيث اقتصر الحضور على الفنانين وفاء عامر وعمرو عبدالجليل، ومنير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

الوسط الفنى يغيب عن جنازة "نجم".. و"عبدالدايم": أعماله ستبقى خالدة

وخيّمت حالة من الحزن على الوسط الفنى، وقال الفنان خالد الصاوى: «فقد فن الكوميديا أحد أهم رموزه الفنان الكبير الأستاذ محمد نجم، نسأل الله العلى القدير أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة».

كما نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنان الراحل، وقالت، فى بيان رسمى، إن «الكوميديا فقدت أحد مبدعيها»، مؤكدة أن أعماله ستبقى علامات خالدة فى تاريخ الفن. وأصدر البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، بياناً قال فيه: «رحم الله الفنان محمد نجم، الذى توفى بعد حياة فنية حافلة بالأعمال التى لن ينساها الجمهور المصرى والعربى». ولد الفنان محمد على عوض، الشهير بـ«محمد نجم»، فى قرية «الغار»، التابعة لمدينة الزقازيق، بالشرقية.