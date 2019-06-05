أعلنت وزارة الداخلية عن تحديد مكان تواجد منفذي حادث العريش صباح اليوم، في حي المساعيد.

وأفادت الداخلية، وفق ما أوردت قناة "إكسترا نيوز"، بمصرع 14 من العناصر الإرهابية وضبط 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة.

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا غرب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنَّه جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

وأضاف البيان أن القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.