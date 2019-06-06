تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة داخل مجلس عربي مستعمل بقيمة 3 ملايين و283 ألف جنيه.‎

ففي أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية لأمتعة شخصي قادم من الكويت باسم "ر. م" جرى ضبط 583 شيشة إلكترونية و404 حجر شيشه إلكترونية و240 عبوة زيت للشيش الإلكترونية مختلفة الأحجام والأنواع 1490 مبسم و240 خزان زيت خاص بالشيش الإلكترونية مخبأه داخل انتريه (مجلس عربي) مستعمل في مكان يصعب الوصول إليه.

واتخذ مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا، الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 156 لسنة 2019 والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة العامة.