أدان عماد حجاب، الخبير الحقوقي والباحث في مجال حقوق الإنسان، العملية الإرهابية الجبانة ضد كمين العريش، فجر يوم عيد الفطر المبارك، والتي استشهد فيها ضابط وأمين شرطة و5 جنود.

ووجه العزاء إلى أسر الشهداء، وقال إن الاٍرهابيين لا يحترمون حرمة الحق فى الحياة والأمن الشخصى أقدس الحقوق الإنسانية ولايراعون حرمة الأعياد الدينية وينتهكون كل الحقوق والحريات، التي راعتها الديانات وأقرتها المواثيق الدولية للأمم المتحدة ويستحلون الدماء الذكية الطاهرة دون وجه حق.

وأضاف، في تصريحات لـ"الوطن"، أن تضحيات الشعب المصري والجيش والشرطة ستبقى سندا للدولة المصرية في مواجهة الاٍرهاب الجبان والمأجور، للإضرار بالوطن، وأن الروح المعنوية للشعب المصري لن تهزمها هذة العملية الإرهابية أو تنال من قدرتها على الصمود والتحدي، وهو ما أثبتته التحديات، التي واجهت الشعب المصري في السنوات الأخيرة خلال معركته مع الاٍرهاب وظل قادرا على المواجهة والدفاع عن وطنه والتنمية فى وقت واحد، فالشعب المصري لا يهزمه حادث ولاينال من عزيمته علىً الصمود والصبر.

وأضاف أن كل العمليات، التي يستشهد فيها رجال الجيش والشرطة تثبت أن الموت والشهادة في سبيل الدفاع عن مصر عملا يوميا يؤديه أبناء الجيش والشرطة والشعب المصري حبا لتراب هذا الوطن ودفاعا عن أرضه وحماية لسيادته على حدوده وحفاظا على أرضه بسيناء، وهو ماتثبته مواكب دفن الشهداء من تكبير وتهليل للشهداء، تكريما لهم ودعوات للانتقام من الظلمة والقتلة الإرهابيين المرتزقة.

وأشار إلى أن طريقة تعامل الأسر المصرية مع استشهاد أبنائها تدل على قوة وصمود المصريين.