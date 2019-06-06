وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد عبدالله مكاوي في الدقي غدا

يؤدي وزير الأوقاف الدكتورمحمد مختار جمعة، خطبة الجمعة، غدا، بمسجد عبد الله مكاوي بالدقي محافظة الجيزة.

وبحسب بيان الوزارة، فإن عنوان الخطبة حول "ماذا عن شوال ؟"، حيث خصصت الأوقاف خطبة الجمعة الموحدة لهذا الموضوع.