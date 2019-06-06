أعلن ملاك يوسف مدير المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 19 سفينة.

وأكد البيان على تداول 63 ألف طن قمح و34 شاحنة بضائع وانخفاض معدل السيارت الواردة عن مثيلاتها قبل أيام العيد حيث استقبلت موانئ البحر الأحمر، اليوم، 23 سيارة. وشملت حركة الواردات 63 ألف طن قمح روماني و10شاحنات و23 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 24 شاحنة بضائع .

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين وادى العرب، Valerie بينما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينة سينا كما تغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض .