توقعت هيئة الأرصاد الجوية، لحالة الطقس، اليوم، أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلاً.

كما توقعت الهيئة، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة في مصر

القاهرة 23 35

الإسكندرية 22 27

مطروح 21 26

العريش 23 29

شرم الشيخ 30 42

قنا 27 41

الأقصر 29 42

أسوان 31 43

حلايب 30 34

درجات الحرارة في مدن وعواصم عربية

مكة المكرمة 31 44

المدينة المنورة 30 45

القدس 18 28

أبوظبي 30 42

الكويت 31 47