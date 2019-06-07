قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو في إيطاليا نجح في تحصيل مستحقات المصريين لدى أصحاب الأعمال الذين تقدموا بشكواهم للمكتب، وبلغت ما يوازي 600 ألف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، أن مكتب التمثيل العمالي بميلانو استطاع حل 19 شكوى وديا بين عاملين مصريين وأصحاب أعمال إيطاليين من إجمالي 28 شكوى تقدموا بها للمكتب، وتم تحويل شكوى واحدة للقضاء، ومازالت هناك 8 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك خلال شهر أبريل 2019.

واستطاع المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران توفير 11 فرصة عمل داخلية للعمالة المصرية، وعقد 6 لقاءات مع الجالية، وقام بـ38 زيارة لمصالح حكومية وميدانية للمنشآت التي يعمل بها مصريون للتأكد من وجود عقود عمل لهم، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التي تواجههم.

فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي في خدمتهم، وتزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي، والرد على 2000 استفسار للمصريين خلا نفس الشهر.

وعن أهم المشاكل التي تواجه العمالة المصرية بإيطاليا، قال المستشار العمالي إنها تتمثل في استمرار ظاهرة توقيع المصريين على إيصالات أمانة على بياض لحاجتهم للعمل، ويقوم المكتب بدوره بالتوعية في أي مناسبة وأي لقاء مع العمالة، ويعمل جاهدا على حل مشاكل تلك العمالة.