كلّف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، بحل شكوى مصريين اختلفا على نزاع مالي، والتفاوض معهما وديا، كي لا تتطور الخلافات إلى بلاغات في الشرطة، حرصا على العلاقة بين أبناء الوطن.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ المستشار العمالي في ميلانو عزت عمران، تدخل على الفور بمجرد تكليفه، لحل النزاع المالي بين المواطن "أ. ل. م" من محافظة الدقهلية صاحب إحدى شركات المواد الغذائية، وله مستحقات مالية لدى "ع.أ" صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير ومقيم بإيطاليا، وتواصل مع الأخير بغرض إنهاء المشكلة بصورة ودية، وأبدى تعاونا كبيرا مع مكتب التمثيل العمالي، وتمت التسوية المالية بين الشركتين بـ135 ألف جنيه مصري.

ووجّه صاحب الشركة مقدم الالتماس، بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، ممثلا في مكتب التمثيل العمالي، والسفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو، على جهودهما لحل الخلاف وديا وإنهاء المشكلة بسرعة.