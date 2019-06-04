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«صلاح» في سباق «الكرة الذهبية» بقوة

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محافظ البحيرة يوجه بتكثيف أعمال مكافحة القوارض والحشرات

محافظ البحيرة يوجه بتكثيف أعمال مكافحة القوارض والحشرات

شارليز ثيرون تحصل على جائزة "السينماتك الأمريكي" نوفمبر المقبل

شارليز ثيرون تحصل على جائزة "السينماتك الأمريكي" نوفمبر المقبل

ضبط 13 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 13 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في حملة أمنية بالقليوبية

"إكسيد" تعلن وظائف شاغرة في المصرية للاتصالات

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"صافي سليم" وجثة "سيد نفيسة".. ألغاز حيرت المصريين قبل "قاتل فريدة"

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«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»

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السائقون: لا إجازات ولا عطلات رسمية.. ونعتبره احتفالاً شعبياً

السائقون: لا إجازات ولا عطلات رسمية.. ونعتبره احتفالاً شعبياً

رجال النظافة: بإذن الله هنضفها.. بس احترمونا

رجال النظافة: بإذن الله هنضفها.. بس احترمونا

"اتكعبلنا كلنا".. رؤية هلال رمضان تتحدى فطار ليلة العيد: "لف وأرجع شغلك تاني"

"اتكعبلنا كلنا".. رؤية هلال رمضان تتحدى فطار ليلة العيد: "لف وأرجع شغلك تاني"

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