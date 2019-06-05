أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، نجح في حصول العامل "م.ب" الذي يبلغ من العمر 58 عاماً على مستحقاته النظامية، وبلغت 17 ألفا و200 دولار، أي ما يعادل 65 ألف ريال سعودي، ما يوازي 290 ألف جنيه مصري، تمثل مكافأة نهاية الخدمة عن 10 سنوات قضاها لدى كفيلة.

وصرح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، بأن الوزير كان كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بتقديم الدعم والمساعدة للعامل المصري المذكور والتواصل مع صاحب العمل لحصوله علي مستحقاته المالية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقام المكتب الإعلامي بالوزارة بمتابعة صرف مستحقات العامل المصري مع مكتب التمثيل العمالي، وأفاد الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي، أنه بمجرد صدور توجيهات الوزير تم التواصل الفوري مع صاحب العمل للحصول على مستحقاته المالية للمواطن المصري، ووعد بسدادها حال توافر السيولة المالية لديه، وظل المكتب العمالي على يتابع علي مدار أكثر من 4 أشهر، حتى تم تحويل مبلغ المستحقات للعامل في مصر علي حسابه في بنك مصر.

وقدم العامل جزيل شكره وامتنانه لوزارة القوى العاملة، ومكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض لمتابعة شكواه وحصوله على مستحقاته.