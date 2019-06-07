قال قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال كينيث ماكينزي، إن الإجراءات الأمريكية التى اتخذتها الولايات المتحدة في منطقة في الشرق الأوسط، أجبرت الإيرانيين على التراجع إلى حد صغير، ومراجعة مخططاتها بعد استعدادات لمهاجمة العسكريين الأمريكيين.

واستطرد أنه ليس مقتنعا بأن ذلك التراجع، استراتيجي، لهذا "أعيد نشر طائرات استطلاع، كي تتابع عن كثب الوضع في الخليج والعراق، ورفع عدد الدوريات الجوية في المنطقة"، وذلك حسبما أفادت"روسيا اليوم".

وتصاعد التوتر في الخليج بعد تعرض سفن تجارية لأعمال تخريبية، إذ أعلنت الإمارات في بيان تعرّض 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة سواحل إيران شرق الفجيرة، دون تحديد المنفذين، بينما أعلنت السعودية تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى "القيام بمسؤولياته" لمنع "أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية".

وأدانت مصر وعدة دول عربية، حادث استهداف السفن التجارية، وأكدت وقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة التحديات والصعاب، كما أدانت كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي.