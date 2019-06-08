إحالة 22 طبيبا وصيدليا بالبحر الأحمر للتحقيق بسبب تغيبهم في العيد

أحال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، 22 طبيبًا وصيدليًا بمدينة مرسى علم والقرى التابعة لها إلى التحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل.

وكلف الدكتور تامر مرعي، فريقًا من الإدارات الفنية بالمديرية، بالمرور على الإدارة الصحية بمرسى علم والوحدات التابعة لها في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة الأداء وانتظام العمل.

ومرت الدكتورة دعاء أبو القاسم مدير ادارة مكافحة العدوى، والدكتور أبانوب ممدوح مدير إدارة الرعاية الأساسية، على مركز طب الأسرة بمرسى علم ووحدة حماطة والوحدتين الصحيتين بأبو غصون وبرانيس، وجرى تحويل جميع المتغيبين إلى الشؤون القانونية بالمديرية لعدم تواجدهم بالنوبتجية.