907 طلاب وطالبات يؤدون اليوم امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء

ينطلق، اليوم، مارثون امتحانات الثانوية العامة، في محافظة جنوب سيناء، وسط تشديدات أمنية مكثفة، مع تواجد سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى وأخرى للحماية المدنية، في محيط اللجان.

ويؤدي 907 طلاب وطالبات، داخل سبع لجان، الامتحان، خلال فترتين، الأولى تبدأ الساعة التاسعة، في مادة اللغة العربية، وفي الفترة الثانية، التربية الدينية.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، وتشكيل غرفة عمليات للتواصل المستمر مع رؤساء اللجان للوقوف على الموقف داخل اللجان أول بأول.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة، لتوفير "ميني باص" لتوصيل طلاب الثانوية العامة بها، إلى مقر لجنة الامتحانات بمدينة أبو رديس، لعدم وجود لجنة امتحانات بالمدينة.